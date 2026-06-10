Sabato 13 giugno, Yeman Crippa è tornato a gareggiare al Meeting di Pergine Valsugana dopo aver vinto la maratona di Parigi. L’atleta ha partecipato alla gara dei 10.000 metri con l’obiettivo di ottenere il pass per i Campionati Europei. La competizione si è svolta sulla pista locale, con Crippa tra i favoriti. La sua performance mira a qualificarsi per la rassegna continentale in questa specialità.

Sabato 13 giugno il campione azzurro torna in pista al Meeting di Pergine Valsugana dopo il trionfo nella maratona di Parigi. Obiettivo il minimo per gli Europei di Birmingham. Attesi anche Leonardo Fabbri e Zane Weir nel peso. Yeman Crippa è pronto a tornare in pista. Il campione delle Fiamme Oro sarà tra i protagonisti del Meeting di Pergine Valsugana in programma sabato 13 giugno al Cassa Rurale Stadium, dove affronterà i 10.000 metri con un obiettivo ben preciso: conquistare lo standard di qualificazione per i Campionati Europei di Birmingham, in calendario ad agosto. Per il primatista italiano della distanza si tratta di un ritorno speciale su una pista che ha accompagnato diverse tappe della sua crescita sportiva. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Pergine ritrova Yeman Crippa: caccia al pass europeo nei 10.000 metri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Atletica, Coppa Europa 10.000 metri a La Spezia il 23 maggio: convocati Battocletti, Crippa e Aouani

Trofeo della legalità Rotary, al via il giro podistico di Palermo: in gara anche Yeman CrippaDomani a Palermo si svolge il quarto giro podistico internazionale Città di Palermo, organizzato dall’Asd Sicilia Running Team.

Pergine ritrova Yeman Crippa: caccia al pass europeo nei 10.000 metriSabato 13 giugno il campione azzurro torna in pista al Meeting di Pergine Valsugana dopo il trionfo nella maratona di Parigi. Obiettivo il minimo per gli Europe ... sportface.it

Pergine con Yeman Crippa nei 10.000Yeman Crippa torna in pista al Meeting di Pergine di sabato 13 giugno: appuntamento nei 10.000 metri, distanza di cui è primatista italiano e già campione europeo a Monaco di Baviera nel 2022. Sulla p ... fidal.it