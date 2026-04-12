Atletica Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi

Yeman Crippa si è aggiudicato la Maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo con circa 60.000 partecipanti, stabilendo il suo record personale con un tempo di 2 ore, 5 minuti e 18 secondi. La corsa si è svolta in Francia e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutto il mondo. Crippa ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti, conquistando la vittoria.

(Adnkronos) – Grande impresa di Yeman Crippa in Francia. L'azzurro ha trionfato alla Maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il primato personale di 2h05:18. È il primo italiano della storia a conquistare i 42,195 km della capitale francese, una gara che un atleta europeo non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi: impresa storica per l’ItaliaImpresa storica alla Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo con quasi 60mila partecipanti al via. Impresa di Yeman Crippa, vince la maratona di Parigi: è il primo italiano a riuscirciYeman Crippa ha trionfato alla maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, stabilendo il primato...