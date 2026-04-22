Nella puntata di NXT del 21 aprile, durante lo speciale “Revenge”, la rivalità tra Sol Ruca e Zaria si è conclusa con un incontro deciso. Zaria ha sconfitto Sol Ruca in modo brutale, segnando un nuovo capitolo nella loro faida. La competizione si è svolta in un’atmosfera intensa, con entrambe le atlete impegnate in un match che ha attirato l’attenzione degli spettatori.

La rivalità tra Sol Ruca e Zaria si è finalmente conclusa in modo brutale nella puntata del 21 aprile di NXT, durante lo speciale “Revenge”. Nel main event “Last Woman Standing”, Zaria ha approfittato ancora una volta della fiducia di Ruca e, questa volta, è riuscita a portare a casa la vittoria. Prima dell’incontro, la situazione era già tesa. Ruca aveva appena fatto il suo debutto a RAW dopo WrestleMania e aveva affrontato Liv Morgan. Ma Zaria l’ha attaccata alla fine, costandole la vittoria. Zaria tradisce Sol Ruca nel finale “Last Woman Standing” di WWE NXT. Ora, a NXT, senza regole, entrambe le donne hanno dato il massimo. Ci sono stati diversi momenti di stupore e cori di “This is awesome” da parte del pubblico di NXT.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Zaria tradisce di nuovo Sol Ruca e la batte ad NXT Revenge

Notizie correlate

WWE: Zaria tradisce Sol Ruca e le costa il match per il titolo femminileDopo settimane di tensione, Zaria attacca Ruca prima del match e cambia il destino del titolo.

WWE: Sol Ruca batte Lainey Reid, Zaria sempre più vicina alle Fatal InfluenceNel corso dell’ultima puntata di NXT è andato in scena un match molto combattuto tra Lainey Reid e Sol Ruca.