WWE | Shiloh Hill è il nuovo Mr NXT ma la festa dura poco

Shiloh Hill è stato proclamato nuovo Mr. NXT, ma la celebrazione è durata poco. Dopo la vittoria, Hill ha abbandonato il ring senza ulteriori interventi o discorsi. La scena si è svolta in un’arena con pubblico presente, mentre gli addetti ai lavori osservavano da vicino. La vittoria ha segnato un momento importante per il brand, che cerca di rafforzare il proprio roster dopo le partenze di alcuni talenti chiave.

Il brand NXT sta cercando di alzare il livello dopo che il roster principale ha “saccheggiato” gran parte dei suoi talenti più importanti. Questa settimana era arrivato il momento di incoronare il primo Mr. NXT. L’episodio del 9 giugno ha proposto una sfida piuttosto divertente tra Shiloh Hill e Tristan Angels. Hill è diventato uno dei babyface più popolari di NXT dopo il successo ottenuto in LFG, riuscendo a conquistare il pubblico con il suo carisma. Angels, però, non era disposto a lasciargli il palcoscenico senza combattere. Matt Matthews, Kit Wilson e Aaron Rourke scelgono il nuovo Mr. NXT. Per decidere chi meritasse il titolo di Mr. NXT, è stata organizzata una competizione giudicata dal comico Matt Matthews, dalla Superstar WWE, Kit Wilson e dal campione EVOLVE, Aaron Rourke. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Shiloh Hill (New Theme) Entrance: WWE NXT, February 17, 2026

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