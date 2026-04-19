Shiloh Hill | Una ventata d’aria fresca ad NXT

Benvenuti a tutti gli appassionati di Zona Wrestling. Questa settimana, torniamo con il consueto aggiornamento su NXT, dopo aver saltato l’appuntamento della scorsa settimana. Nella puntata recente, si è assistito all’ingresso di Shiloh Hill, un nuovo talento che ha attirato l’attenzione nel roster. La serata ha visto anche altri incontri e sviluppi che continueranno a tenere alta l’attenzione degli spettatori.

Un saluto a tutti gli amici di Zona Wrestling e benvenuti nel nostro appuntamento settimanale con NXT (sorry per quello saltato della scorsa settimana, ma non è mancata la nostra review di Stand & Deliver). Oggi più che parlare di storyline o di match volevo soffermarmi su uno dei volti nuovi di questo 2026 di NXT: Shiloh Hill. Per NXT il 2026 è l’anno del ricambio, tra Superstar già passate nel main roster e altre pronte a compiere il salto probabilmente dopo WrestleMania. In questa fase di ripartenza diversi nomi stanno iniziando a farsi notare e tra questi c’è sicuramente Shiloh Hill, un atleta sbarcato ad NXT con una caratterizzazione ben precisa e un personaggio che col passare delle settimane sta letteralmente seminando il panico nel roster di sviluppo della WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Shiloh Hill: Una ventata d’aria fresca ad NXT Notizie correlate NXT: “Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per l’NXT North American Championship la prossima settimana.”Dopo un’impressionante prestazione nel ladder match a sette per l’NXT Championship della scorsa settimana, vinto alla fine da Joe Hendry, la new... Leggi anche: Harriet Sperling con fiocchetti e pois, una ventata d'aria fresca alla messa di Pasqua con la famiglia reale (e tutti i look delle presenti, Kate Middleton compresa)