In questi giorni sono circolate voci non confermate secondo cui CM Punk avrebbe chiesto di essere ceduto dalla WWE. La notizia si è diffusa durante il suo periodo di assenza, ma non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino questa richiesta o eventuali conflitti con i dirigenti della federazione o della società madre. La WWE non ha commentato le indiscrezioni, e al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla situazione.

Negli ultimi giorni si sono diffusi online rumor non verificati secondo cui Punk avrebbe avuto problemi con i dirigenti della WWE e della TKO. Alcune voci sostenevano addirittura che stesse cercando di ottenere la rescissione del contratto dopo presunti problemi in seguito a WrestleMania. Uno dei rumor, pubblicato dall’account X JCop2013, sosteneva che Punk stesse facendo pressioni dietro le quinte per qualcosa collegato a WrestleMania e che la situazione avrebbe creato tensioni con i vertici WWETKO. “Ho parlato con circa 5-8 persone nelle ultime settimane e tutte hanno sentito una storia riguardo Punk che faceva pressioni politiche per qualcosa legato a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rumor sulla richiesta di rilascio di CM Punk dalla WWE smentiti durante la sua assenza

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