Dopo l’evento di WrestleMania 42, si sono moltiplicate le testimonianze di fan che raccontano esperienze negative con CM Punk. Alcuni descrivono incontri sgraditi o comportamenti poco cortesi, in particolare a seguito di un incidente avvenuto in un hotel durante il weekend. Le voci si aggiungono a un quadro già complicato, che coinvolge il wrestler e il suo rapporto con il pubblico.

Dopo il weekend di WrestleMania 42, le polemiche non accennano a fermarsi, e sempre più fan stanno condividendo esperienze negative con CM Punk, descrivendolo come una persona con una lunga storia di interazioni poco piacevoli con il pubblico. Tutto è esploso dopo l’incidente avvenuto all’ MGM Grand, che ha fatto rapidamente il giro del web. Da quel momento, diversi fan hanno iniziato a raccontare le proprie esperienze. In particolare, un utente di nome Patrick Tengille ha scritto in un gruppo Facebook chiamato “ WRESTLING Meet And Greets ”, definendo il suo incontro con Punk come il peggiore mai avuto con un wrestler. Da idolo a delusione: Fan contro CM Punk .🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk nella bufera, i fan raccontano esperienze negative dopo l’incidente in hotel durante WrestleMania

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