Nella puntata di ieri sera di WWE RAW, il campione del mondo ha aperto l’evento con un discorso molto acceso, che ricordava il suo noto intervento chiamato “pipe bomb”. La sua introduzione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, in un clima di grande attesa e tensione. Tuttavia, la trasmissione ha deciso di censurare alcune parti di quel discorso, senza specificare i motivi ufficiali.

Il World Heavyweight Champion CM Punk, ha aperto la puntata di ieri sera di WWE RAW con un promo infuocato, simile alla sua iconica “pipe bomb”. Oltre a rivolgersi al suo avversario di WrestleMania 42, Roman Reigns, Punk ha anche menzionato Vince McMahon, Pat McAfee e ha lanciato una frecciatina al CEO di TKO, Ari Emmanuel Che gioco sta facendo la WWE?. CM Punk ha attaccato Pat McAfee per essere entrato nella storyline del titolo Indiscusso WWE tra Randy Orton e Cody Rhodes, e ha anche menzionato Ari Emmanuel, senza nominarlo esplicitamente, per aver inserito McAfee nella vicenda. Ha poi sollevato la questione degli alti prezzi dei biglietti di WrestleMania 42, dicendo: “Volete parlare di vendite di biglietti? Fatemi un favore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Censurata la Pipe Bomb di CM Punk

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