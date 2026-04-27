WWE | Carmella rompe il silenzio accuse polemiche e un possibile ritorno

Carmella, ex wrestler della WWE, ha deciso di parlare dopo aver assistito a una mossa utilizzata da un talento di AEW, che a suo avviso è tratta dal suo stile. La sua reazione ha scatenato polemiche e accuse pubbliche, senza alcuna esitazione. La questione riguarda un possibile ritorno nel mondo del wrestling, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

L’ex star della WWE, Carmella non le ha mandate a dire dopo aver visto un talento AEW utilizzare una mossa che, secondo lei, è stata presa direttamente dal suo repertorio. Il momento è arrivato durante l’episodio del 25 aprile di AEW Collision, quando B3CCA ha eseguito una manovra di sottomissione molto simile alla celebre Code of Silence nel suo match contro Kris Statlander. Dopo che le clip hanno iniziato a circolare online, molti fan hanno taggato Carmella, mettendo a confronto diretto le due mosse. Why I thought this was @CarmellaWWE pic.twitter.comQcJuwXEYsr — Da don (@MarsoRaw) April 26, 2026 Dalla polemica al possibile comeback. A quel punto è arrivata la risposta della stessa Carmella sui social, lasciando intendere chiaramente che non considera il gesto un semplice omaggio: “Hmm.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Carmella rompe il silenzio, accuse, polemiche e un possibile ritorno Notizie correlate WWE: Adam Pearce rompe il silenzio sulle accuse di essere l’uomo mascherato di RAWNelle ultime settimane un’uomo misterioso sta creando caos a RAW ed Adam Pearce è stato accusato di aver ricoperto tale ruolo. AEW: MJF rompe il silenzio sull’interesse della WWENel panorama del wrestling moderno, pochi nomi accendono il dibattito come quello di Maxwell Jacob Friedman.