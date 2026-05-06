Nella puntata di WWE NXT del 5 maggio, il match di apertura ha visto Kali Armstrong sconfiggere Jaida Parker, che si è mostrata visibilmente scossa dopo la sconfitta. Durante lo show, anche Nattie è tornata a apparire nel roster di NXT, coinvolgendo la sua presenza in alcune scene che hanno fatto discutere i fan. La serata ha portato diversi momenti di interesse tra le tante sfide in programma.

Nella puntata di WWE NXT del 5 maggio, il match d’apertura ha già dettato i toni della serata: Kali Armstrong ha sconfitto Jaida Parker, lasciando quest’ultima visibilmente atterrita. Ma il colpo più duro per la Parker sarebbe arrivato più tardi, dagli spogliatoi femminili. Il ritorno di Nattie e la scena nello spogliatoio. A sorprendere il pubblico è stata la comparsa di Nattie — al secolo Natalya — proprio nel momento peggiore per Jaida Parker, ancora scossa dalla sconfitta. La veterana non ha usato mezzi termini: “Immagino che quello che si dice di Miss Parker sia vero. Ti sei rammollita.” Detto questo, Nattie ha girato i tacchi e se n’è andata.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nattie torna a NXT e punzecchia l’orgoglio ferito di Jaida Parker

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