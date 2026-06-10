Circolano voci su un possibile addio di CM Punk dalla WWE. Un utente sconosciuto su X, con il nome JCup2013, ha diffuso un rumor secondo cui il wrestler sarebbe insoddisfatto della federazione e potrebbe lasciare. Non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni da parte di rappresentanti dell'atleta o della WWE. La notizia si basa esclusivamente su un commento di un account anonimo sulla piattaforma social.

C’è una voce secondo cui CM Punk sarebbe scontento della WWE.. I rumor sembrano essere partiti da un insider sconosciuto su X che usa il nome JCup2013. È stato lui ad avviare la discussione da cui è nato tutto, precisando però che, almeno per ora, si tratta di indiscrezioni non verificate. Secondo quanto sostiene, egli avrebbe parlato con almeno otto persone vicine alla situazione, tutte concordi nel dire che Punk stesse facendo pressioni politiche dietro le quinte per ottenere qualcosa legato a WrestleMania. Cosa fosse esattamente, però, non è chiaro. Viene inoltre affermato che, quando le voci su questo presunto “politicking” di Punk hanno iniziato a diffondersi, i dirigenti della WWE e più nello specifico i capi della TKO si sarebbero irritati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Internet inizia a pensare che CM Punk stia lasciando la federazione

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