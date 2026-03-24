Roman Reigns e gli Usos hanno malmenato il campione mondiale dei pesi massimi CM Punk a conclusione di Raw, dopo un promo al vetriolo del campione nei confronti del suo avversario a WrestleMania 42. Prima di salire sul ring, Jimmy Uso aveva avvertito Punk di stare attento a ciò che diceva, perché Jey Uso era “sul piede di guerra”, ma Punk non è riuscito a trattenersi. Punk ha detto che la scorsa settimana ha dimostrato che Reigns, gli Usos e tutta la loro famiglia non possono fare nulla da soli. Ha detto che dopo che Reigns ha dato il permesso al resto della Bloodline di attaccarlo la scorsa settimana, nessun samoano lo ha nemmeno guardato di traverso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns stende CM Punk a Raw

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