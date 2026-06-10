WTA ‘s-Hertogenbosch 2026 Potapova e Tomljanovic approdano agli ottavi di finale
Potapova e Tomljanovic hanno vinto i loro match e sono entrate negli ottavi di finale al torneo WTA ‘s-Hertogenbosch 2026. Sono stati completati quasi tutti i match di primo turno interrotti o non disputati ieri. La giornata ha visto anche l’inizio degli incontri degli ottavi di finale, con un fitto programma di partite. Restano ancora alcune sfide da completare.
Completare i match di primo turno interrotti o non disputati ieri e iniziare gli ottavi di finale. Il fitto programma di giornata del torneo WTA ‘s-Hertogenbosch riesce quasi totalmente. L’arrivo della pioggia a fine giornata condiziona solamente due incontri. Debutto vincente per l’austriaca Anastasia Potapova e per la veterana australiana Ajla Tomljanovic che approdano agli ottavi In apertura di programma l’argentina Solana Sierra, numero 56 WTA, doma la francese Lois Boisson 6-4 5-7 6-3 in due ore e tre minuti. L’austriaca Anastasia Potapova, testa di serie numero cinque, rimonta la wild card olandese Suzan Lamens 6-7(4) 6-4 6-4 in due ore e venticinque minuti. La veterana australiana Ajla Tomljanovic, numero 109 WTA, liquida la spagnola Jessica Bouzas Maneiro 6-3 6-1 in un’ora e dieci minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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