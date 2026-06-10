WTA ‘s-Hertogenbosch 2026 Potapova e Tomljanovic approdano agli ottavi di finale

Notizia in breve

Potapova e Tomljanovic hanno vinto i loro match e sono entrate negli ottavi di finale al torneo WTA ‘s-Hertogenbosch 2026. Sono stati completati quasi tutti i match di primo turno interrotti o non disputati ieri. La giornata ha visto anche l’inizio degli incontri degli ottavi di finale, con un fitto programma di partite. Restano ancora alcune sfide da completare.