WTA Rouen 2026 Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finale

Durante il torneo WTA di Rouen, Elisabetta Cocciaretto ha superato il primo turno battendo Charaeva, anche se con qualche difficoltà in più del previsto. La giocatrice italiana ha così ottenuto l'accesso agli ottavi di finale, proseguendo la sua avventura nel torneo. La partita ha richiesto uno sforzo maggiore rispetto alle aspettative iniziali, ma ha comunque permesso a Cocciaretto di avanzare nel tabellone.

Supera, pur se con qualche fatica supplementare rispetto al previsto, la prova del debutto Elisabetta Cocciaretto. Nel primo turno del torneo WTA di Rouen la testa di serie numero sette del tabellone doma la russa Alina Charaeva 6-3 4-6 6-2 in due ore e tredici minuti e approda agli ottavi di finale. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà la qualificata ucraina Veronika Podrez. La russa difende il servizio di apertura ai vantaggi. La giocatrice marchigiana sigla l’immediato 1-1 con la combo servizio-diritto. La svolta arriva sul 2-2 quando l’italiana, alla terza possibilità, sfrutta il rovescio fuori misura della rivale per il break del 3-2 e legittima il vantaggio con la prima vincente del 4-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rouen 2026, Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finale WTA Doha 2026, Cocciaretto conosce la sua avversaria. Swiatek, Rybakina e Svitolina agli ottavi di finaleGiornata piuttosto intensa nel WTA1000 di Doha, in Qatar, ed emozioni forti anche in casa Italia. Leggi anche: WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza del torneo in Francia