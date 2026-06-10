Nella giornata degli ottavi di finale del torneo WTA di Queen’s, Anisimova e Jovic sono riuscite a qualificarsi per i quarti di finale. Durante gli incontri, una delle giocatrici ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio. I primi quattro match di questa fase si sono conclusi con i vincitori che avanzano alla prossima fase del torneo.

I primi quattro match degli ottavi di finale caratterizzano il programma di giornata del torneo WTA del Queen’s. Il duo statunitense formato da Amanda Anisimova e dalla più giovane connazionale Iva Jovic stacca il pass per i quarti di finale, mentre un infortunio ferma la canadese Victoria Mboko. Nel primo incontro di giornata la statunitense Iva Jovic, testa di serie numero sei, travolge la filippina Alexandra Eala, numero 33 WTA, 6-2 6-2 in un’ora e diciassette minuti. La statunitense parte forte, vola sul 4-1 con due break, ne perde uno, ma conquista gli ultimi due e chiude 6-2 al primo set point. Il copione si ripete con le medesime modalità nel secondo parziale, chiuso 6-2 da Jovic al secondo match point. L’americana Amanda Anisimova, seconda favorita del tabellone, domina la veterana tedesca Laura Siegemund 6-1 6-3 in un’ora e sei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Queen’s 2026, Anisimova e Jovic accedono ai quarti di finale. Ritiro per Mboko

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