Si sono delineati i quarti di finale nel WTA 1000 di Miami. Prosegue il cammino della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che ha superato brillantemente in due set la cinese Qinwen Zheng con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti. Sabalenka, che va a caccia della doppietta Indian Wells-Miami, affronterà ora la sorprendente americana Haley Baptiste, che ha raggiunto per la prima volta i quarti in un torneo 1000. Dopo la vittoria con Elina Svitolina, la statunitense si è ripetuta, battendo la lettone Jelena Ostapenko per 6-3 6-4, centrando un altro successo di prestigio. L’altro quarto di finale della parte alta del tabellone metterà di fronte Elena Rybakina e Jessica Pegula, in una rivincita proprio della sfida giocata sempre ai quarti la settimana scorsa a Indian Wells. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Miami 2026, Sabalenka senza problemi ai quarti. Tutto facile per Rybakina, bene Bencic e Mboko

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