Nel torneo di Londra, le otto giocatrici si sfidano negli ottavi di finale al Queen’s Club. Le partite sono in corso e si stanno definendo i primi risultati. Alcune sfide sono già iniziate, mentre altre sono ancora in attesa di svolgersi. Il programma prevede incontri tra tenniste di diverse classifiche, con il passaggio del turno che si deciderà nelle prossime ore.

Il torneo di Londra entra nel vivo degli ottavi di finale: l’analisi e le previsioni per il passaggio del turno nel tabellone femminile del Queen’s Club. Il Queen’s Club si accende con una giornata interamente dedicata agli ottavi di finale femminili, nel corso della quale campionesse e aspiranti tali cercheranno il grande colpo davanti al pubblico. E si sgranchiranno le gambe, che di certo non guasta, in vista dell’ormai imminente terzo Slam della stagione. Uno dei match indubbiamente più interessanti della giornata è quello che vedrà affrontarsi la rumena Sorana Cirstea e l’idolo di casa Emma Raducanu. Nonostante il calore del pubblico di... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Wta Londra, i verdetti per le sfide degli ottavi di finale al Queen’s Club

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