Il mese di marzo si conclude con una serie di incontri nelle fasi degli ottavi di finale della Coppa dei Club Msp. Durante il weekend si sono disputate diverse partite che determinano le squadre che proseguono la loro partecipazione, portando avanti le competizioni nelle categorie Gold, Silver e Bronze. Alla fine di questi incontri, 24 formazioni continuano il torneo, mentre altre 24 terminano il proprio percorso.

Ventiquattro squadre continuano la loro avventura tra Gold, Silver e Bronze, mentre altre 24 concludono qui il loro percorso. Il mese di marzo si chiude con un weekend di grandi match e con i saluti finali per questa stagione: 24 squadre continuano la loro avventura tra Gold, Silver e Bronze, mentre altre 24 concludono qui il loro percorso. Nella Gold Cup passano il turno Bartoccini Grata Loca Blu, Super Padel Arancio, Mapepa Blu, Ternana Padel Blu, Inside Padel White, Romita Padel Club Arancio, Assisi Bastia Padel Platinum e Bandeja Padel Club. L’11 e 12 aprile si tornerà in campo per i quarti di finale con queste sfide: Ternana Padel Blu contro Grata Loca Blu, Romita Padel Club Arancio contro Super Padel Arancio, Assisi Bastia Padel Platinum contro Bandeja Padel Club e Inside Padel White contro Mapepa Blu. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Coppa dei Club Msp, i risultati degli ottavi di finale

Articoli correlati

Coppa dei Club Msp, i risultati dell'ultima giornataIn questo weekend, 7 e 8 marzo, si chiude la seconda fase della Coppa dei Club, quella che determina chi accede direttamente agli ottavi e chi invece...

Padel, Coppa dei Club Msp: i risultati della penultima giornataNel weekend tra fine febbraio e inizio marzo si è conclusa con successo la quarta (e penultima) giornata della seconda fase a gironi della Coppa dei...

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Padel, Coppa dei Club Msp: inizia la corsa alle finali; Padel, Coppa dei Club Msp: inizia la corsa alle finali; Padel, la Coppa dei Club Umbria: via alla corsa per le finali regionali e nazionali; FOTO - Padel, Coppa dei Club Msp: inizia la corsa alle finali.

Coppa dei Club Msp, i risultati degli ottavi di finaleVentiquattro squadre continuano la loro avventura tra Gold, Silver e Bronze, mentre altre 24 concludono qui il loro percorso. perugiatoday.it

Prima giornata MSP COPPA DEI CLUB Tabellone Gold. E vittoria per 3 a 1 dei nostri colori contro @padel_lucca_indoor . Prossimo appuntamento il giorno 4 aprile a Montale. Vamos facebook