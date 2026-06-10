Pronostico e quote Sorana Cirstea – Emma Raducanu WTA Londra Queen’s Club 11-06-2026

Sorana Cirstea e Emma Raducanu si sfideranno sul campo del Queen’s Club, nel torneo WTA di Londra. La partita si svolgerà il 11 giugno 2026, in una cornice che nel 2025 ha ospitato di nuovo le donne dopo più di cinquant’anni. Le due tenniste si preparano a un confronto che promette di essere interessante, in un ambiente che richiama grandi tradizioni del tennis britannico.

Sorana Cirstea e Emma Raducanu daranno vita a un match interessante nella splendida cornice del Queen’s Club che nel 2025 ha felicemente riaccolto le Ladies per la prima volta dal 1973. La prospettiva è quella di incontrare Harriet Dart o Belinda Bencic nei quarti. Aspettiamoci il pubblico delle grandi occasioni per sostenere le giocatrici di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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