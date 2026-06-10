Un wrestler della Real American Freestyle Wrestling è stato arrestato dopo aver coinvolto in una rissa durante un addio al celibato. Secondo quanto riferito, ha scaraventato un'altra persona contro un tavolo di vetro. L'episodio è avvenuto in un contesto privato e il wrestler è stato fermato dalle forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o sulle conseguenze legali dell'episodio.

Il wrestler della Real American Freestyle Wrestling Georgio Poullas è stato arrestato dopo aver scaraventato un’altra persona contro un tavolo di vetro durante un addio al celibato. Il ventiseienne è stato arrestato insieme al fratello Nicholas il 5 giugno dopo che un addio al celibato festeggiato a Delray Beach, Florida, è finito in rissa. Il wrestler è attualmente parte della Real American Freestyle Wrestling, la federazione nata di recente da un’idea di Eric Bischoff e del compianto WWE Hall of Famer Hulk Hogan. Stando a un rapporto della polizia, come condiviso anche da Boca Daily News, la sua occupazione viene definita “Youtuber” e il motivo dell’arresto starebbe appunto nel fatto che avrebbe scaraventato una persona contro un tavolo di vetro durante questa festa, causando lacerazioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Wrestler della Real American Freestyle Wrestling arrestato per rissa insieme al fratello

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Real American Freestyle wrestling | RAF 2 Full Event | Oct 25, 2025

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