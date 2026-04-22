Su Netflix Hulk Hogan | Real American la docuserie sull’icona del wrestling

Su Netflix dal 22 aprile 2026 è possibile guardare “Hulk Hogan: Real American”, una nuova docuserie dedicata alla figura di Hulk Hogan, icona del wrestling degli anni passati. La serie approfondisce la vita e la carriera del personaggio, offrendo una narrazione dettagliata attraverso interviste e immagini d'archivio. La produzione è disponibile in diverse nazioni e può essere vista in diversi formati compatibili con la piattaforma di streaming.

Stamford, 22 aprile 2026 – Netflix accende i riflettori su Hulk Hogan con “Hulk Hogan: Real American”, docuserie disponibile dal 22 aprile 2026. Il progetto ricostruisce la parabola di Terry Bollea, l’uomo diventato uno dei volti più riconoscibili della storia del wrestling mondiale. La serie è presentata come un racconto in quattro episodi e include quella che Netflix definisce l’ultima intervista rilasciata da Hogan prima della sua morte, avvenuta nel luglio 2025. Alla regia c’è Bryan Storkel, già noto per altri lavori documentari sportivi. Il cuore del documentario è la trasformazione di Bollea in Hulk Hogan, il personaggio che negli anni Ottanta contribuì più di chiunque altro a rendere il wrestling un fenomeno popolare di massa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Hulk Hogan: Real American | Sneak Peek | Netflix Notizie correlate Netflix annuncia una docuserie su Hulk Hogan: ecco “Hulk Hogan: Real American” Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il trailer della docuserie “Hulk Hogan: Real American”, che debutterà nella piattaforma il 22 aprile. Da Hulk Hogan a John Cena e The Rock: le 10 leggende che hanno fatto la storia del wrestlingLa Wwe è la compagnia di wrestling più importante al mondo, ma per diventare un colosso mondiale ha dovuto superare momenti di grande difficoltà e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hulk Hogan, il trailer della docuserie Netflix; Hulk Hogan, Netflix omaggia la più grande leggenda del wrestling: l'evento da brividi; Hulk Hogan, tutto sulla docuserie di Netflix che omaggia la leggenda del wrestling; La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della morte. Le confessioni di Hulk Hogan: Il divorzio mi ha distrutto. Ero in bagno con una pistola in boccaNel documentario Netflix emergono i lati più oscuri della vita del campione di wrestling: dal divorzio devastante alla rinascita, fino all’ultima intervista organizzata con Donald Trump ... quotidiano.net Hulk Hogan Reveals the Staggering Amount of Fentanyl He Was Taking Daily: ‘More Than They’d Ever Seen a Human Being Take’Hulk Hogan reveals the shocking of fentanyl he was taking towards the end of his wrestling career to manage his pain in the new Netflix docuseries Hulk Hogan: Real American. Hogan ... yahoo.com Nel documentario Netflix emergono i lati più oscuri della vita del campione di wrestling: dal divorzio devastante alla rinascita, fino all’ultima intervista organizzata con Donald Trump Leggi l'articolo #HulkHogan - facebook.com facebook