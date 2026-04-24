Hulk Hogan | Real American è un must watch anche per chi non ama il wrestling

Da cdn.ilfaroonline.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fate un salto indietro nel tempo e tornate negli anni ’80, nell’epoca del “comeback americano” sotto la guida di Ronald Reagan. Un presidente a metà tra attore e cowboy, capace di ridare immaginario e fiducia a un Paese, l’America, segnato dalla crisi degli ostaggi americani a Teheran e dalle ferite della rivoluzione khomeinista. È l’America degli eccessi e dei simboli: gli hippy che lasciano spazio ai supereroi, le bandiere a stelle e strisce appese ovunque, i cori “Usa! Usa! Usa!” che diventano colonna sonora di un’identità ritrovata. Un Paese che vuole tornare a credere in se stesso, a sentirsi invincibile, a raccontarsi come una potenza morale prima ancora che militare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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