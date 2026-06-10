Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks Running | record di iscritti con 40mila runner
Il 18 ottobre si svolgerà la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks Running con circa 40.000 iscritti. Si tratta di un numero che supera di quasi il doppio i partecipanti dell'edizione precedente, che aveva registrato 22.000 iscrizioni.
Grandi numeri, per la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks Running. A oltre quattro mesi dalla terza edizione della mezza maratona più partecipata d’Italia, le iscrizioni sono già sold out con un nuovo record di partecipanti: vicini ai 40 mila, quasi il doppio dei 22 mila dell’anno scorso. “Manca pochissimo ai 40 mila iscritti, quasi il doppio dell’ultima edizione - dichiara con soddisfazione la Race Director, Laura Duchi -. Alla nostra terza edizione, questo evento di Roma Capitale arriva in vetta alle mezze maratone più partecipate in Europa e nel mondo, confermando il momento d’oro della corsa su strada”. Ultima possibilità per essere al via il 18 ottobre prossimo, aggiudicarsi uno dei 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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