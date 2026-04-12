La Wizz Air Milano Marathon ha visto la partecipazione di circa 40.000 runner, con gare maschili e femminili che hanno registrato record personali e tempi vicini ai migliori. La corsa si è conclusa in Piazza Duomo, dove i vincitori sono stati rispettivamente Kibiwott e Chekole. Urbano Cairo ha assistito alla manifestazione, commentando lo spettacolo come meraviglioso. La giornata ha rappresentato un grande evento sportivo con numerosi appassionati coinvolti.

Che cos’è questa Wizz Air Marathon Milano lo dicono l’aria di festa, i colori, la gente. Tanta, lungo questa città che la maratona più bella del mondo ha trasformato in un luogo magico. E anche Urbano Cairo, presidente di Rcs, Gazzetta dello Sport e Torino calcio, sorride: “E’ uno spettacolo incredibile vedere Corso Sempione con 15.000 runner, uno spettacolo meraviglioso. E una Milano dedicata alla maratona è veramente una bellissima città, con tanta gente che corre. Tra l'altro con risultati notevolissimi”. Sorride, Cairo. E d’altra parte c’è tanto da guardare e da parlare intorno a questa festa. Che è stata prima di tutto anche di sport.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wizz Air Milano Marathon, una festa grande 40mila runner. Cairo: "Spettacolo meraviglioso"

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