La città che corre | alla Wizz Air Milano Marathon 2026 infranti tutti i record

Alla Wizz Air Milano Marathon 2026, che si è svolta questa settimana, sono stati raggiunti risultati record. La gara è stata corsa in due ore e sei minuti e ha permesso di raccogliere due milioni di euro destinati a iniziative sociali. Questa è la 24ª edizione dell’evento, che ha visto una partecipazione numerosa e un percorso che ha attraversato diverse zone della città. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Si è partiti con luce particolare, questa domenica mattina, su corso Sempione. Una di quelle mattine in cui Milano si sveglia presto e lo fa volentieri, con l'Arco della Pace sullo sfondo e quindicimila pettorine colorate che trasformano il viale in qualcosa di difficile da descrivere a chi non c'era. La 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon ha consegnato alla città una giornata da manuale: clima fresco e ideale per correre, un nuovo percorso in linea più veloce del precedente, numeri da primato su ogni fronte. Tra maratona individuale e UniCredit Relay Marathon i runner al via sono stati 30mila, mai così tanti in tutta la storia della manifestazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La città che corre: alla Wizz Air Milano Marathon 2026 infranti tutti i record the style outlets corre con humana alla wizz air milano marathon 2026Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets correranno con Humana People to People Italia alla Wizz Air Milano Marathon, in programma il 12 aprile... Wizz Air Milano Marathon 2026: record di 12mila fondisti il 12 aprileCountdown per la gara podistica che è diventata un mega party internazionale con il 70% di marciatori europei e mondiali.