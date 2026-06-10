william hasley trovato morto lo sceneggiatore dei puffi

William Hasley, lo sceneggiatore di 78 anni che ha lavorato a serie televisive come "I Puffi" e che ha scritto un libro motivazionale a quattro mani con Caitlyn Jenner, è stato trovato morto lo scorso sabato sera sul popolare sentiero di Runyon Canyon a Hollywood. Cosa è successo. Un vicino di casa di Hasley ha espresso rammarico per la sua morte in solitudine. "L'ho visto sabato mentre portava la spesa", ha raccontato al New York Post. "È molto triste che sia morto così, completamente solo”. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles non ha ancora reso nota la causa del decesso, rinviando qualsiasi accertamento ufficiale. La carriera di Hasley. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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