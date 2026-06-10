Lo sceneggiatore dei Puffi trovato morto nel Runyon Canyon giallo sulle ultime ore di William Hasley

William Hasley, 78 anni, è stato trovato senza vita nel Runyon Canyon, un sentiero molto frequentato a Los Angeles. La scoperta è avvenuta durante un'escursione, ma le cause della morte non sono ancora chiare. Hasley era noto per aver scritto sceneggiature di serie animate, tra cui «I Puffi». Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso e sulle ultime ore prima del ritrovamento.

William Hasley, sceneggiatore di serie animate come «I Puffi», è morto a 78 anni durante un’escursione nel Runyon Canyon, uno dei percorsi naturalistici più frequentati sulle colline di Los Angeles. Secondo quanto riportato dal New York Post, l’uomo è stato rinvenuto privo di sensi su un sentiero nella serata di sabato scorso. I soccorritori del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, raggiunta rapidamente la zona anche grazie a un elicottero, non hanno potuto fare nulla: Hasley è stato dichiarato morto sul posto. Le cause del decesso restano ancora sconosciute. L’identità della vittima è stata accertata solo dopo più di 24 ore dal ritrovamento. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Ha avuto un malore fatale durante una passeggiata serale, l’hanno trovato privo di sensi e non si è più ripreso”: morto William Hasley, lo sceneggiatore dei Puffi

Leggi anche: È morto “U Mastru”: mistero sulle ultime ore del capo dei capi della ‘ndrangheta

Ha avuto un malore fatale durante una passeggiata serale, l’hanno trovato privo di sensi e non si è più ripreso: morto William Hasley, lo sceneggiatore dei PuffiUn’escursione serale lungo i sentieri del Runyon Canyon, una delle aree naturalistiche più battute e frequentate sulle colline di Hollywood a Los Angeles, si è conclusa in tragedia. Sabato scorso, un ... ilfattoquotidiano.it

William Hasley, morto lo sceneggiatore dei Puffi, stava facendo un’escursione vicino Los AngelesL’autore aveva 78 anni. Ha scritto con la campionessa Caitlyn Jenner il libro motivazionale Finding the campion within ... msn.com