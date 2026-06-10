Ha avuto un malore fatale durante una passeggiata serale l’hanno trovato privo di sensi e non si è più ripreso | morto William Hasley lo sceneggiatore dei Puffi

Notizia in breve

Durante una passeggiata serale nel Runyon Canyon, una delle zone più popolose di Hollywood, una persona è stata trovata priva di sensi e non si è più risvegliata. Si tratta di uno sceneggiatore noto per aver lavorato sui Puffi. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita.