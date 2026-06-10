Ha avuto un malore fatale durante una passeggiata serale l’hanno trovato privo di sensi e non si è più ripreso | morto William Hasley lo sceneggiatore dei Puffi
Durante una passeggiata serale nel Runyon Canyon, una delle zone più popolose di Hollywood, una persona è stata trovata priva di sensi e non si è più risvegliata. Si tratta di uno sceneggiatore noto per aver lavorato sui Puffi. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita.
Un’escursione serale lungo i sentieri del Runyon Canyon, una delle aree naturalistiche più battute e frequentate sulle colline di Hollywood a Los Angeles, si è conclusa in tragedia. Sabato scorso, un uomo di 78 anni è stato rinvenuto privo di sensi lungo il tracciato. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorritori del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, supportati dall’impiego di un elicottero per raggiungere rapidamente la zona impervia. Nonostante le manovre di assistenza medica prestate sul posto, l’escursionista non ha mai ripreso conoscenza ed è stato dichiarato clinicamente morto. Dopo oltre 24 ore di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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