Durante il Weverse Con 2026, il festival ha portato migliaia di persone in una città temporanea dedicata al K-pop. Oltre 200.000 biglietti sono stati venduti, con spettatori provenienti da 70 paesi. Sono stati eseguiti oltre 50 concerti in tre giorni, con più di 80 artisti coinvolti. La manifestazione ha occupato spazi pubblici e strutture temporanee, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente per i fan.

Prima dei numeri, prima delle dichiarazioni ufficiali, prima della parola “record”, c’è il rumore. Quello che arriva dal prato dell’Olympic Park quando il sole comincia a scendere e migliaia di fan si muovono tra il KSPO DOME e l’88 Lawn Field come se stessero attraversando una città parallela, costruita per due giorni soltanto eppure perfettamente riconoscibile da chiunque conosca la grammatica emotiva del K-pop: light stick nello zaino, ventagli con i volti degli artisti, outfit studiati al millimetro, file ordinate, telefoni pronti, cartelloni, sorrisi, attese, incontri casuali che sembrano appuntamenti scritti da tempo. Il Weverse Con Festival 2026, andato in scena a Seoul il 6 e 7 giugno, non è stato semplicemente un concerto, e forse nemmeno soltanto un festival musicale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Weverse Con 2026, dentro il festival che ha trasformato il K-pop in una città

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