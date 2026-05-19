Durante il Festival di Cannes, Bella Hadid ha condiviso il red carpet con sua madre, Yolanda Hadid, per la prima volta dopo quattro anni. La presenza di Yolanda, ex modella e personaggio televisivo, ha attirato l’attenzione su questa occasione, rendendo l’evento ancora più particolare. Le due donne sono apparse insieme in un momento che ha segnato una riunione familiare sul tappeto rosso, dopo un lungo periodo senza apparizioni congiunte in questa cornice.

Al Festival di Cannes Bella Hadid si è portata .la mamma. Erano quattro anni che Yolanda Hadid, ex modella e star televisiva, non appariva sul red carpet insieme alla figlia. L’evento Chopard Miracle Gala Evening si è trasformato così in una riunione di famiglia. Bella e Yolanda Hadid insieme a Cannes. Bella Hadid è stata una delle protagoniste di questa edizione del Festival di Cannes. Dopo aver portato il fratello Anwar Hadid sul red carpet, lunedì sera è arrivata a un evento insieme alla madre Yolanda, 62 anni, a cui è legatissima. L’occasione era la cena di gala di Chopard, Maison di cui la top model è testimonial. Per l’occasione, ha scelto un abito vintage di Elie Saab del 2004 con strascico e ricami di paillettes. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bella Hadid ha trasformato un evento di gala al Festival di Cannes in una riunione di famiglia: dopo anni, sfila sul red carpet con la mamma Yolanda.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Met Gala: Gigi Hadid Stuns with Show-Stopping Look at Met Gala 2026 Red Carpet | AA1G

Sullo stesso argomento

L'ambizione di questa estate? Il make-up ultra radioso di Bella Hadid sul red carpet del Festival di Cannes. Ecco come ricrearloAvvolta in un abito color ghiaccio in raso aveva i capelli lucidati e strategicamente tirati indietro in uno sleek bun, per rivelare il volto che...

Bella Hadid e mamma Yolanda, le tenerezze che commuovono CannesIn Costa Azzurra i colpi di scena non si misurano solo in base alle pellicole in concorso, ma attraverso la potenza di quegli affetti che scelgono di...

Bella Hadid e Anwar Hadid, il momento tra fratelli che ha conquistato Cannes: Lui è il mio protettoreI fratelli Hadid hanno partecipato alla première del film Garance, della regista Jeanne Herry, tenendosi saldamente a braccetto e dedicandosi parole di supporto sincero, come scrive Bella via Instagra ... vanityfair.it

Bella Hadid vince l'Oscar 2026 per il Miglior Look: il due pezzi bianco perla di Prada con ombelico in vista è quel minimalismo anni 90 che continua a farci sognareBella Hadid agli Oscar 2026 era al Vanity Fair Party: la cover girl di Vogue Italia ha trasformato l'evento cinema in un super momento moda Se agli Oscar 2026 fosse stato istituito il Premio per il ... vogue.it