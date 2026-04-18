Le TWICE sono arrivate in Italia, portando con sé un fenomeno che ha rivoluzionato il panorama del K-pop a livello mondiale. Nel settore musicale coreano, il percorso tra successo momentaneo e longevità è molto ristretto, e il loro arrivo rappresenta un esempio di come un gruppo possa affermarsi e mantenere una presenza duratura. La loro carriera, infatti, si inserisce in un contesto in cui emergere richiede sforzi continui e strategici.

Nel K-pop la differenza tra successo e permanenza è sempre stata brutale, quasi darwiniana: emergere è un processo industriale, restare è un’anomalia. Ed è precisamente dentro questa frattura — tra ciò che viene costruito per funzionare subito e ciò che riesce a durare nel tempo — che si colloca il caso delle TWICE, nove ragazze che negli anni hanno smesso di essere semplicemente uno dei gruppi più popolari della loro generazione per diventare qualcosa di più raro, e quindi più interessante da osservare: un punto di equilibrio tra sistema e identità. Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu non sono solo i nomi...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le TWICE arrivano in Italia: dentro il gruppo che ha cambiato le regole del K-pop globale

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