Welfare famiglie sempre più sole | il 56% ha ridotto o sospeso il lavoro per assistere genitori e figli

Il 56% delle famiglie ha ridotto o sospeso il lavoro per assistere genitori e figli. La maggior parte di queste riguarda la cosiddetta “Generazione Sandwich”, che si prende cura sia di anziani che di bambini. La ricerca, condotta da Ipsos Doxa per Nuova Collaborazione su un campione di 5.000 persone, evidenzia come molte persone abbiano modificato le proprie attività lavorative per occuparsi dei familiari.

In Italia sta emergendo una nuova fascia sociale che ogni giorno tiene in equilibrio il welfare del Paese. Sono uomini e donne nel pieno della vita lavorativa che assistono contemporaneamente figli minori, genitori anziani o altri familiari fragili, sostituendosi in parte ai servizi pubblici e sostenendo sulle proprie spalle il peso crescente della cura. È la cosiddetta “Generazione Sandwich”, protagonista della ricerca “Lavoro di cura domestico – Generazione Sandwich”, di Nuova Collaborazione (Associazione nazionale datori di lavoro domestico) realizzata da Ipsos Doxa su un campione di 5.655 italiani tra i 25 e i 75 anni. L’indagine è stata pubblicata mercoledì 10 giugno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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