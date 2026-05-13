Multe genitori figli armati Daniele Novara | Sanzioni fino a 1.000 euro una crudeltà famiglie lasciate sole dal Governo

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è sollevato il dibattito sulla possibilità di applicare multe ai genitori in relazione ai comportamenti dei figli, con sanzioni che potrebbero arrivare fino a 1.000 euro. A commentare questa proposta è il pedagogista Daniele Novara, che ha espresso preoccupazione sulla sua efficacia e sulla sensibilità delle famiglie coinvolte. La questione ha generato reazioni contrastanti, alimentando discussioni sull’approccio alle responsabilità familiari nel contesto attuale.

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L'ipotesi di sanzionare madri e padri per i comportamenti dei figli fa discutere. Come riportato dal pedagogista Daniele Novara sulle pagine della rivista Conflitti, punire le famiglie in questo periodo storico assume i contorni della vera e propria crudeltà. I genitori, infatti, sono completamente lasciati soli a livello politico e sociale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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