Con l’aumento dell’aspettativa di vita, le famiglie stanno modificando le proprie priorità di spesa. Nel 2025, per la prima volta, la cifra destinata all’assistenza dei genitori e dei nonni supera quella dedicata ai figli. Questa tendenza rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui vengono gestiti i bilanci familiari, con un’attenzione crescente alle esigenze delle persone più anziane.

Si vive di più e questo sta rivoluzionando anche il modo in cui si gestiscono i budget familiari. Nel 2025, per la prima volta, la spesa per l’assistenza a genitori e nonni ha superato quella destinata ai figli. Secondo un’analisi del Centro Studi di Coverflex il 54% delle risorse allocate alla family care viene oggi destinato all’elder care, contro il 44,6% riservato ai figli a carico. L’allungamento della vita media e l’invecchiamento della popolazione stanno ridefinendo le priorità economiche delle famiglie, mentre la cosiddetta longevity economy, che in Italia vale già circa un terzo del PIL, promette di crescere ulteriormente nei prossimi anni.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Longevità, cambia tutto: le famiglie spendono più per i genitori che per i figli

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