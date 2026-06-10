Alla vigilia della 94ma edizione delle 24 Ore di Le Mans, Ferdinando Cannizzo ha annunciato che la vettura 499P sarà sottoposta a un processo di evoluzione nel corso del prossimo anno. Ha inoltre affermato che per la prova di quest’anno sarà necessario raggiungere la massima perfezione nelle prestazioni e nelle operazioni. La squadra si prepara quindi a competere con un aggiornamento del modello, con l’obiettivo di migliorare le performance.

Alla vigilia della 94ma 24 Ore Le Mans non poteva mancare il commento di Ferdinando Cannizzo. L’Head of Ferrari Racing Cars, intervenuto ai media presenti in Francia tra cui OA Sport, ha parlato sopratuttto dell’evoluzione della 499P, modifica che avverrà il prossimo anno dopo una lunga ed attenta analisi. L’ingegnere ha dichiarato: “ Siamo confidenti su quello che abbiamo creato. Procediamo un po’ alla volta, ma spediti. Sapete molto bene che punto sull’integrazione dell’auto e tutto deve funzionare correttamente. Questa ci è sembrata la strada giusta, abbiamo pensato quindi ad un pacchetto completo e non ad una singola evoluzione. Ci è parso corretto sin da subito integrare perfettamente tutte le altre aree della vettura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Ferdinando Cannizzo: “Evolveremo la 499P il prossimo anno. A Le Mans dovremo fare tutto alla perfezione”

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