WEC primi punti alla seconda gara per Genesis Prossimo obiettivo finire la 24h Le Mans

Durante la seconda gara del World Endurance Championship, la squadra Genesis Magma Racing ha conquistato i primi punti della sua storia. La corsa si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps, dove l’equipaggio ha portato a termine una buona prestazione. L’obiettivo successivo della squadra è partecipare e completare la 24 ore di Le Mans. La squadra ha confermato il proprio impegno nel campionato e la volontà di migliorarsi nelle prossime gare.

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Genesis Magma Racing ottiene a Spa-Francorchamps i primi punti della propria storia grazie all’eccellente lavoro dell’equipaggio n. 17 composto da Mathys Jaubert, André Lotterer e Pipo Derani. Il marchio coreano, alla seconda competizione nella propria attività nel FIA World Endurance Championship, riesce a cogliere un significativo ottavo posto confermando gli ottimi segnali di Imola. La GMR-001 aveva già dimostrato un ottimo debutto in Italia ed ora abbiamo finalmente una conferma. Il costruttore asiatico, in pista per la prima volta con l’attuale LMDh a fine dello scorso agosto, ha completato sei ore semplicemente perfette riuscendo a precedere all’arrivo alcuni dei principali competitor della serie.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, primi punti alla seconda gara per Genesis. “Prossimo obiettivo finire la 24h Le Mans” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il motorsport su Sky Sport nel 2026: al lavoro per la 24h di Le Mans, la 24h del Nurburgring e l’IMSAQuesta pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per... WEC, prima volta in gara a Imola per la GenesisL’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola accoglie il debutto assoluto di Genesis Magma Racing nel mondo delle corse. Argomenti più discussi: WEC, primi punti alla seconda gara per Genesis. Prossimo obiettivo finire la 24h Le Mans; Genesis conquista i suoi primi punti WEC a Spa: Era davvero importante conquistare questi punti prima di Le Mans; WEC, 6h di Spa: doppietta BMW in terra belga, Ferrari terza; WEC | Spa: storica doppietta BMW, Ferrari e Toyota limitano i danni. Wec 2026: 6 ore di Spa. Clamorosa doppietta di Bmw con le sue die Hypercar, conquista la sua prima vittoria nel WEC nel modo migliore. Ottimo terzo posto per la Ferrari #50. Bene Aston e prima volta a punti per Genesis #wec #6hspa x.com WEC, primi punti alla seconda gara per Genesis. Prossimo obiettivo finire la 24h Le MansGenesis Magma Racing ottiene a Spa-Francorchamps i primi punti della propria storia grazie all'eccellente lavoro dell'equipaggio n. 17 composto da Mathys ... oasport.it