Ferrari prevede che la 499P sarà più impegnativa rispetto alle edizioni precedenti della 24 Ore di Le Mans. La casa di Maranello ha vinto tre volte in passato con questa vettura, ma ora si aspetta una gara più difficile. La squadra si sta preparando per affrontare un percorso che si preannuncia più complesso, mantenendo alta la competitività. La gara si svolgerà tra poche settimane, con i piloti pronti a sfidare le sfide della classica endurance.

In vista della 24 Ore di Le Mans, dove Ferrari arriva da tre volte vincitrice assoluta con la 499P, il pilota della vettura numero 50 di Ferrari AF Corse Miguel Molina ha fatto un punto delle prime due gare stagionali, che hanno portato un podio al suo equipaggio, e anticipato quello che si attende dalla classica francese sul circuito della Sarthe, che si è dimostrato favorevole alle caratteristiche della vettura di Maranello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Wec, Molina (Ferrari): "Le Mans adatta alla 499P, ma sarà più dura degli scorsi anni"

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