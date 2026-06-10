Antonello Coletta ha dichiarato a Le Mans che la Ferrari farà il possibile con le risorse a disposizione nel FIA World Endurance Championship. Ha anche affermato che il futuro regolamento deve rispondere alle esigenze della squadra.

Antonello Coletta ha parlato a Le Mans in merito all’attuale situazione di Ferrari nel FIA World Endurance Championship. Il responsabile del marchio di Maranello, per l’Endurance e non solo, ha parlato in vista della competizione più importante della stagione, soprattutto in merito ai nuovi regolamenti tecnici che entreranno in vigore nel 2030. Su questo il manager romano è stato abbastanza chiaro davanti ai media presenti a Le Mans: “ Per noi è fondamentale costruire la macchina completamente a Maranello. Come tutti sapete, Ferrari ha preso la decisione di competere nella massima categoria dell’Endurance anche per usare la piattaforma Hypercar come banco di prova da applicare anche sulla strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Antonello Coletta: “Faremo il possibile con quello che abbiamo. Il futuro regolamento deve soddisfare le nostre esigenze”

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