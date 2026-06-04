A Castello vengono anche da fuori regione ma l’obiettivo è soddisfare le esigenze dei piacentini
In poco più di un anno, l’ospedale di Piacenza ha eseguito oltre 600 interventi chirurgici, con un incremento delle performance nell’unità di Ortopedia e Traumatologia. L’attività si svolge anche per pazienti provenienti da fuori regione, ma si punta a rispondere alle esigenze dei residenti. Le procedure riguardano principalmente il trattamento delle fratture, con risultati di rilievo nella gestione delle emergenze ortopediche.
Oltre 600 interventi chirurgici eseguiti dal “Rizzoli” di Bologna a Castel San Giovanni in poco più di un anno di attività operatoria e una crescita costante delle performance dell’Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Piacenza, con risultati di rilievo nel trattamento delle fratture del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Châteaux dAlsace et trésors basques : les gardiens du patrimoine | Trésors du Patrimoine
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Luciano Fiore. . Sono felice di presentarvi la prima puntata dei video del Castello del Ritmo. Conosceremo il Signor TA (la semiminima). Pensati per i bambini (ma utili anche ai grandi se curiosi) rappresentano uno strumento utile per imparare, giocando, la lett facebook
La rovina del Castello B?nd?n prima bozza reddit