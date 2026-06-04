A Castello vengono anche da fuori regione ma l’obiettivo è soddisfare le esigenze dei piacentini

Da ilpiacenza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In poco più di un anno, l’ospedale di Piacenza ha eseguito oltre 600 interventi chirurgici, con un incremento delle performance nell’unità di Ortopedia e Traumatologia. L’attività si svolge anche per pazienti provenienti da fuori regione, ma si punta a rispondere alle esigenze dei residenti. Le procedure riguardano principalmente il trattamento delle fratture, con risultati di rilievo nella gestione delle emergenze ortopediche.

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Oltre 600 interventi chirurgici eseguiti dal “Rizzoli” di Bologna a Castel San Giovanni in poco più di un anno di attività operatoria e una crescita costante delle performance dell’Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Piacenza, con risultati di rilievo nel trattamento delle fratture del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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