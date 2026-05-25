VIDEO I Soddisfatto il candidato sindaco Colantonio che apre a un apparentamento | Faremo le nostre valutazioni politiche

Notizia in breve

Il candidato sindaco ha commentato il risultato elettorale, definendolo “parziale molto positivo” considerando che la campagna è partita senza alleanze e poi si è unito a una civica e a un partito centrista. Ha anche annunciato che si faranno valutazioni politiche riguardo a un possibile apparentamento. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un video, in cui ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.