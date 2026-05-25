VIDEO I Soddisfatto il candidato sindaco Colantonio che apre a un apparentamento | Faremo le nostre valutazioni politiche
Il candidato sindaco ha commentato il risultato elettorale, definendolo “parziale molto positivo” considerando che la campagna è partita senza alleanze e poi si è unito a una civica e a un partito centrista. Ha anche annunciato che si faranno valutazioni politiche riguardo a un possibile apparentamento. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un video, in cui ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.
“Un risultato parziale molto positivo, perché abbiamo fatto un grande risultato considerando che siamo partiti da soli, unendoci poi con una civica e con l'Udc”. Così Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega, Udc e Azione Politica, commenta a Chieti Today l'esito delle urne sulla base degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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