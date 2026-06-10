Volotea sospende il supplemento carburante dopo l’istruttoria dell’Antitrust

Notizia in breve

Dal 10 giugno, Volotea sospende l’applicazione del supplemento carburante sui biglietti. La decisione segue un’istruttoria dell’Antitrust, che aveva avviato verifiche sulla praticabilità di tale supplemento. La compagnia ha comunicato che non addebiterà più la maggiorazione fino a nuova comunicazione. La sospensione riguarda tutti i voli gestiti dalla compagnia. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della decisione né sul possibile ripristino del supplemento in futuro.