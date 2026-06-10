Volotea sospende il supplemento carburante dopo l’istruttoria dell’Antitrust
Dal 10 giugno, Volotea sospende l’applicazione del supplemento carburante sui biglietti. La decisione segue un’istruttoria dell’Antitrust, che aveva avviato verifiche sulla praticabilità di tale supplemento. La compagnia ha comunicato che non addebiterà più la maggiorazione fino a nuova comunicazione. La sospensione riguarda tutti i voli gestiti dalla compagnia. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della decisione né sul possibile ripristino del supplemento in futuro.
Dal 10 giugno Volotea non applicherà più il supplemento sul carburante. La comunicazione arriva dopo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento PS13158 del 4 giugno 2026, aveva avviato un’istruttoria nei confronti di Volotea per pratica commerciale scorretta, aprendo in parallelo un sub-procedimento cautelare audita altera parte. Nel mirino dell’Antitrust c’era proprio la policy Promessa di Fair Travel, che adeguava il prezzo del biglietto già acquistato in base all’andamento del Brent. Il consumatore, 7 giorni prima del volo, poteva vedersi chiedere un supplemento o, in alternativa, perdere la prenotazione. Il vettore fa sapere, attraverso i suoi rappresentanti, che la decisione è arrivata in realtà a causa del cambiamento delle condizioni di mercato, che non richiedono più il versamento del supplemento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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