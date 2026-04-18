Volotea voli più cari dopo l’acquisto Come funziona il supplemento carburante

Una compagnia aerea ha annunciato un cambiamento nel modo in cui viene calcolato il prezzo dei biglietti, con effetti che potrebbero manifestarsi anche dopo l’acquisto. La novità riguarda un supplemento legato al carburante, che può portare a un aumento dei costi già sostenuti dai passeggeri. La modifica si applica alle tariffe e alle condizioni di pagamento, creando potenziali variazioni sui prezzi finali dei voli.

La compagnia aerea Volotea ha introdotto una modifica al sistema di determinazione del prezzo dei biglietti che può incidere anche dopo l’acquisto. La misura prevede un adeguamento legato all’andamento del costo del carburante, applicato circa sette giorni prima della partenza. In concreto, ai passeggeri può essere richiesto un sovrapprezzo fino a 14 euro a persona per tratta, anche se il biglietto è già stato pagato. La novità rientra in un contesto più ampio di forte volatilità dei prezzi energetici, che stanno incidendo in modo significativo sui costi operativi delle compagnie aeree. Il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa per il trasporto aereo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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