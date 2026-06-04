L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di una compagnia aerea per pratiche commerciali scorrette. L'indagine riguarda presunte violazioni delle norme sulla concorrenza e pratiche ingannevoli nelle operazioni di vendita e pubblicità dei voli. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sui comportamenti contestati. L'istruttoria mira a verificare eventuali irregolarità e a valutare eventuali conseguenze legali.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia di avere "avviato un'istruttoria nei confronti della compagnia aerea Volotea, con contestuale sub-procedimento cautelare audita altera parte, perché sospenda subito la pratica commerciale scorretta di applicare modifiche unilaterali al prezzo del biglietto aereo". Queste modifiche - sottolinea l'Antitrust in una nota - "vengono comunicate al consumatore in un momento successivo all'acquisto e in prossimità della partenza programmata". In particolare, Volotea ha introdotto una nuova policy di vendita dei propri titoli di viaggio, chiamata Promessa di Fair... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Antitrust: avvia istruttoria nei confronti di Volotea per pratiche commerciali scorrette

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