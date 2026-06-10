Voglio dire addio alla mia bambina | la mamma di Beatrice potrà partecipare ai funerali della bimba di due anni

La madre di Beatrice, la bambina di due anni morta a febbraio a Bordighera, potrà partecipare ai funerali della figlia. È stata autorizzata a essere presente durante la cerimonia funebre, dopo aver espresso il desiderio di dire addio alla sua bambina. La donna ha annunciato pubblicamente il suo intento di partecipare alla funzione, che si terrà prossimamente. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

“Voglio dire addio alla mia bambina”. Ci sarà anche Emanuela Aiello, la mamma di Beatrice, la bambina di due anni morta lo scorso febbraio a Bordighera (Imperia), ai funerali della piccola. La donna, in carcere con l’accusa di maltrattamenti alla figlia aggravati dalla morte, come anticipa il Secolo XIX, ha chiesto e ottenuto di poter partecipare alle esequie la cui data non è ancora stata fissata. Per poter organizzare la cerimonia, infatti, la procura di Imperia sta attendendo la relazione definitiva del medico legale che ha voluto eseguire ulteriori accertamenti sul Dna trovato sul corpo della piccola. Aiello, per poter partecipare, dovrà essere trasferita dal carcere Cotugno Lorusso di Torino dove si trova in isolamento da circa tre mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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