Voglio dire addio a Beatrice alla mia bambina | e il Gip ammette la mamma della piccola al funerale

La mamma di una bambina di due anni deceduta a febbraio a Bordighera potrà partecipare ai funerali della figlia. Il Gip ha ammesso la presenza della donna, attualmente in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. La madre ha detto: “Voglio dire addio a Beatrice, alla mia bambina”. La decisione è stata presa in sede giudiziaria, consentendo alla donna di essere presente durante la cerimonia funebre.

Emanuela Aiello, detenuta con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia Beatrice, la bimba di due anni deceduta a febbraio a Bordighera, potrà partecipare ai funerali della bambina. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, Massimiliano Botti, ha accolto la richiesta presentata dai legali della donna, Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, autorizzando il trasferimento dal carcere per consentirle di prendere parte alle esequie. «Voglio dire addio a Beatrice, alla mia bambina», avrebbe chiesto la donna, che continua a dichiararsi innocente nonostante la nuova contestazione formulata dalla Procura nei suoi confronti e nei confronti del compagno Emanuel Iannuzzi, anch’egli in carcere. 🔗 Leggi su Open.online

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