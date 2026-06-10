Bimba uccisa a Bordighera la madre lascerà il carcere per i funerali | Voglio salutare la mia Bea

Da tgcom24.mediaset.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La madre della bambina uccisa a Bordighera uscirà dal carcere per partecipare ai funerali. Ha dichiarato di voler salutare la figlia, Beatrice. Si prevede una possibile tensione tra i familiari durante la cerimonia. La decisione di lasciare il carcere è stata comunicata prima dei funerali, che si terranno nelle prossime ore. La vicenda ha suscitato scalpore e attenzione mediatica.

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Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta a Bordighera. La 44enne, indagata in concorso con il compagno Emanuel Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti. Una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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