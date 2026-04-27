Una bambina di 18 mesi è stata investita dal tagliaerba del padre in un’abitazione di Loria, in provincia di Treviso. La madre, ancora scossa, riferisce che l’incidente è avvenuto in pochi istanti e fatica a trovare le parole per descrivere l’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre le condizioni della piccola sono ancora da chiarire. La vicenda è al centro dell’attenzione locale.

LORIA (TREVISO) - «È successo tutto in un attimo. Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che è accaduto». È ancora sotto choc la mamma della bambina di un anno e mezzo che sabato pomeriggio è stata schiacciata dal trattorino guidato dal padre a Ramon di Loria. Subito operata d’urgenza, i medici hanno dovuto amputarle una gamba. «Eravamo nel giardino di casa nostra - racconta la donna con un filo di voce -. Mia figlia stava giocando. C'ero anche io con lei, era accanto a me». Poi la piccola è corsa verso il papà, che non l'ha sentita arrivare alle spalle. E quando ha inserito la retromarcia, l'ha colpita. Sul caso, la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose e disposto il sequestro del mezzo.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambina di 18 mesi travolta dal tagliaerba del papà. La mamma: «È stato un attimo, voglio riabbracciare la mia piccola»

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La bambina di 18 mesi investita da un trattorino tosaerba a Loria resta in condizioni gravissime a Padova: dopo gli interventi le e' stata amputata una gamba. #Veneto #Treviso #Padova #Cronaca #Sanita #Inevidenza x.com