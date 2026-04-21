Durante la cerimonia dei Laureus World Sports Awards a Madrid, l’atleta ha ricevuto il premio come miglior atleta dell’ultima stagione. In quell’occasione ha dichiarato di non voler mettere a rischio la propria carriera partecipando al Roland Garros del 2026, sottolineando il suo impegno nel preservare la forma e il percorso professionale. La serata ha visto anche altri riconoscimenti nel mondo dello sport.

Serata di gala e riflettori puntati su Carlos Alcaraz, che a Madrid, durante i Laureus World Sports Awards, ha ricevuto il premio di miglior atleta della scorsa stagione. Un riconoscimento prestigioso che però non basta a nascondere le ombre del momento: il problema al polso accusato a Barcellona continua a tenere in apprensione il mondo del tennis e rischia di condizionare pesantemente la sua stagione sulla terra battuta. A margine della premiazione, lo spagnolo ha affrontato inevitabilmente il tema più caldo, quello legato alle sue condizioni fisiche. Le sue parole, tutt’altro che rassicuranti, lasciano aperti diversi interrogativi: “ Nello sport professionistico si incontrano sempre piccoli intoppi lungo il percorso, ma il nostro dovere è quello di rialzarci più forti e migliori di prima.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz ammette: “Non voglio compromettere la mia carriera per partecipare al Roland Garros 2026”

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