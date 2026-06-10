Vittorio Feltri ha dichiarato che Oriana Fallaci ha dormito da lui prima di morire. Ha anche affermato di aver causato la fine politica di Gianfranco Fini. Queste affermazioni sono fatte durante la presentazione del suo nuovo libro, “Il direttore rompiscatole”. Feltri ha parlato di rapporti personali e di azioni politiche, senza fornire ulteriori dettagli o contestualizzare le sue affermazioni.

Da Oriana Fallaci a Gianfranco Fini: il giornalista Vittorio Feltri si racconta in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, Il direttore rompiscatole. Intervistato dal Corriere della Sera, Feltri racconta della sua amicizia con Oriana Fallaci di cui parla anche nel volume: “Mi aveva convocato in un ristorante di piazza Cavour. Io arrivai con tre minuti di ritardo e lei era già seduta, con questo pacco gigantesco accanto. Lo scartai perplesso e trovai una pelliccia di visone da uomo. ‘È l’ultima moda a New York’, mi disse. Naturalmente non la indossai mai, ma la conservo ancora”. Un’amicizia durata fino alla morte della reporter: “Era giugno del 2006. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Vittorio Feltri: “Oriana Fallaci dormì da me prima di morire. Fini? L’ho ucciso politicamente”

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