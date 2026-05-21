Durante un convegno, Vittorio Feltri si è commosso ricordando Oriana Fallaci, affermando di non essere riuscito a parlarle e di aver provato un dolore intenso. La scena ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, con Enrico Mentana e Fiamma Nirenstein che hanno avuto un confronto acceso. Nel frattempo, Giulio Terzi di Sant’Agata si è allontanato dall’evento dopo aver ascoltato le dichiarazioni del direttore del Tg La7, esprimendo il suo dissenso.

La commozione di Vittorio Feltri, le scintille tra Enrico Mentana e Fiamma Nirenstein, lo sdegno di Giulio Terzi di Sant’Agata che lascia il convegno per le parole del direttore del Tg La7. La Fondazione Luigi Einaudi ha organizzato al Senato un convegno su Oriana Fallaci, nell’approssimarsi dei vent’anni dalla scomparsa, avvenuta nel settembre 2006. E sta forse più nelle reazioni che nelle parole la forza del ricordo della giornalista, che il segretario generale della Fondazione, Andrea Cangini, ha definito «un profeta», al maschile «perché lei amava definirsi uno scrittore e non una scrittrice». «Un profeta, al maschile». Fallaci, ha detto... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le lacrime di Feltri per Oriana Fallaci: «Non riuscii a parlarle, ho provato un dolore enorme»

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